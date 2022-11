Trainer Fabian Lübbers (r.) gibt die sportliche Richtung vor, doch in den vergangenen vier Spielen reichte es für die Sportfreunde Lotte nicht mal für einen Punkt. Foto: Rolf Grundke up-down up-down Am Sonntag gegen den besten Kader Fußball: Im Duell mit Gütersloh setzen die Sportfreunde Lotte auf Leidenschaft Von Bernd Kolkmann | 12.11.2022, 14:01 Uhr

Nachdem es am Anfang der Saison immer hin und her ging mit Siegen und Niederlagen, stürzten die Sportfreunde durch zuletzt vier Niederlagen in Folge zumindest in eine Ergebniskrise. Am 14. Spieltag kommt der FC Gütersloh ins Stadion am Lotter Kreuz. Am Sonntag ab 14.30 Uhr heißt es wieder: „Volle Lotte!“