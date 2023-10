„Leider kommt es immer wieder vor, dass Laub in großen Mengen von den Grundstücken auf die Straße oder in den Rinnstein gekehrt wird“, schreibt die Verwaltung in einer Pressemitteilung und weist darauf hin, dass laut der Straßenreinigungssatzung die Blätter von den Anliegern stattdessen entsorgt werden müssten: „Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann.“

Die Bürger Lotte können daher ab sofort ihr Laub kostenlos bei der Firma Wienkämper, Napoleondamm 6 in Wersen, abgeben. Diese Regelung gilt, mit einer Unterbrechung zwischen dem 16. Dezember und dem 8. Januar, bis zum 31. Januar 2024.