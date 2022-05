FOTO: Rolf Grundke Zehn Tore in Ladbergen Herren Kreisliga B2: SV Büren II steht als Absteiger fest - Halen siegt Von Rolf Grundke | 16.05.2022, 14:45 Uhr

Der SV Büren II hat es am vorletzten Spieltag verpasst, die Klasse zu halten und muss den schweren Gang in die Kreisliga C antreten. Halen besiegt Lengerich II klar mit 4:1 und Westfalia Westerkappeln kommt im Heimspiel gegen SC Dörenthe II nicht über ein 2:2 Unentschieden hinaus und gibt erstmals in dieser Saison zwei Punkte ab.