Gegen starke Lengericher musste sich Kappelns Steffen Kellermeyer (rechts) oft beweisen FOTO: Rolf Grundke Kreisliga B2 im Tecklenburger Land Halens Reserve nach Sieg gegen Recke III fast gerettet Von Rolf Grundke | 09.05.2022, 16:00 Uhr

In der Kreisliga B2 bleibt zwei Spieltage vor dem Saisonende die Spannung groß. Der SC Halen II hat in Recke beim 4:3-Sieg über deren dritte Mannschaft den Klassenerhalt bereits geschafft. Matchwinner Pascal Scharnweber (drei Tore) erzielte den Siegtreffer erst in der Nachspielzeit. Zur Halbzeit lag Halen noch 2:3 hinten.