Im Topspiel gingen die Westerkappelner durch Nico Kenning bereits nach zwölf Minuten in Front. Aus Abseitsposition fiel wenig später der Ausgleich (18.). Kurz vor der Pause sah Westerkappelns Tobias Wilke zunächst Gelb-Rot, bevor Viktor Wolf die Gäste in Unterzahl mit dem Pausenpfiff sogar in Führung brachte. Dem 2:2 (65.) ging erneut eine Abseitsstellung voraus. Bis kurz vor Schluss hielten die Gäste gut dagegen, gerieten aber fünf Minuten vor dem Ende durch einen Foulelfmeter in Rückstand. Mit dem 4:2 (87.) per Konter war die Partie dann entschieden.

SC Falke Saerbeck II - SV Büren 3:0 (0:0)

„Wir haben verdient verloren, weil wir nicht die richtige Einstellung gefunden haben“, so ein frustrierter Büren-Coach Martin Eversmeyer. Im ersten Durchgang hatten die Gäste Pech, als ein Schuss von Lukas Immig nur den Pfosten traf (29.). Im zweiten Spielabschnitt ging dem Führungstreffer der Gastgeber eine kuriose Situation voraus: Ein Schuss aus 35 Metern klatschte zunächst an die Latte, prallte an den Rücken von Büren-Keeper Bastian ten Brink und trudelte ins Netz (71). Die Vorentscheidung fiel durch einen schulmäßigen Konter nur sechs Minuten später.

BSV Leeden-Ledde - SC Halen 1:2 (0:1)

Die Gäste erwischten einen Start nach Maß und gingen in der 2.Minute durch Thorsten Gromm in Front. Stefan Bettien hätte die Führung Mitte der ersten Halbzeit beinahe ausgebaut, sein Heber traf aber nur die Latte. Kurz nach der Pause kamen die Gastgeber zum Ausgleich (47.). Auf dem Ascheplatz versuchten die Gastgeber zwar Druck aufzubauen, waren aber im Abschluss zu harmlos. Auf Halener Seite erhielt André Steinkamp Mitte der zweiten Hälfte die Ampelkarte. Dennoch setzten die Gäste alles auf eine Karte uns stellten auf drei Spitzen um. Dieser Mut wurde drei Minuten vor Schluss durch Thomas Zahn belohnt.