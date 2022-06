Preußen Lengerich - SC Halen 2:1 (1:0): Die Gastgeber machten über weite Teile der Begegnung viel Druck, vergaben aber etliche Torchancen fahrlässig. Das 1:0 fiel durch einen unhaltbaren Schuss aus knapp 25 Metern in den Winkel (16.). Fünf Minuten nach der Pause war der starke Gäste-Schlussmann Jens Haufe ein zweites Mal geschlagen. Nach einem Treffer per Hinterkopf durch Stefan Bettien wurde es plötzlich noch einmal spannend (75.). In der Schlussphase wäre Halen fast noch zum glücklichen Ausgleich gekommen. „Der Sieg für Lengerich geht absolut in Ordnung und hätte durchaus noch höher ausfallen können“, gestand Gäste-Coach Uwe Raesch.