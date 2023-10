Gutachten an Kreis und Gemeinde Amphibienbestand am Lotter Hagenberg: Experte legt Schutzkonzept vor Von Thomas Niemeyer | 04.10.2023, 12:30 Uhr Die sieben Teiche am Hof Strübbe beherbergen wertvolle Amphibien. Um die zum Teil vom Aussterben bedrohten Arten besser zu schützen, sollten künftig die Straßen dort wirksamer gesichert werden, empfiehlt ein Gutachten. Archivfoto: Hof Strübbe up-down up-down

Der Amphibienbestand am Osterberger Hagenberg in Lotte ist von landesweiter Bedeutung. Aber er ist nicht ausreichend geschützt. Das hat die Gemeinde jetzt schriftlich. Aber was folgt daraus?