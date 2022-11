Zu dieser Visualisierung des Projektes (von Norden) erklärt Immotec-Architekt Mahdi Nasr, dass die Gebäudekubatur so geplant wurde, dass keine massive Einwirkung auf die benachbarten Grundstücke entstehen würden. Foto: Immotec/Mahdi Nasr up-down up-down Bis zu 80 Pflegeplätze möglich Grünes Licht für Planung der „Senioreneinrichtung Bergstraße“ in Büren Von Thomas Niemeyer | 17.11.2022, 07:17 Uhr

An der Bergstraße in Büren soll eine neue Senioreneinrichtung mit bis zu 80 Pflegeplätzen entstehen. Der Ausschuss für Ortsentwicklung (AOE) empfahl dem Lotter Gemeinderat am Dienstag die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung des Bebauungsplanes.