Ratserfahrung aus Osnabrück Grüner Felix Wurm tritt als unabhängiger Bürgermeisterkandidat in Lotte an Von Thomas Niemeyer | 14.04.2023, 14:44 Uhr

Mit Felix Wurm gibt es nun den dritten Bewerber für das Bürgermeisteramt in Lotte. Der 58-jährige Osnabrücker ist zwar Grünen-Mitglied, will aber bei der Wahl am 10. September als unabhängiger Kandidat antreten.