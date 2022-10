Die Maschine von Mallorca rollt vor das Gate, die neuen Fluggäste warten bereits. Foto: Axel Bert up-down up-down Senf gehört nicht ins Handgepäck Vom Check-in bis in den Flieger: Ein Blick hinter die Kulissen am FMO Von Axel Ebert | 03.10.2022, 12:00 Uhr

Die Herbstferien stehen vor der Tür, der ein oder andere wird vom Flughafen Münster-Osnabrück in den Urlaub fliegen. Doch was passiert eigentlich im Hintergrund, bis die Passagiere abheben können? Wir haben uns am FMO umgesehen.