Stolz auf die Graffiti-Werke sind Benny Gerdröwekamp (von links), Christian Anschütz, Tim, Lea, Lucie, Robert Budde und Julien. FOTO: Ursula Holtgrewe up-down up-down Ferienspaßaktion am Sit In Graffitti ganz legal sprayen? Wie das am Jugendtreff in Wersen ankam Von Ursula Holtgrewe | 01.08.2022, 14:15 Uhr

Graffiti ganz legal sprayen – was genau gefällt den Jugendliche an diesem Ferienspaßangebot vom Wersener Jugendtreff Sit In? Wir haben nachgefragt.