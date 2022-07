Ein Gegenbesuch der Neuhofer Schützengesellschaft folgte im Jahre 2010. Bei ihrer Abreise erhielten die Lotter Schützen eine Einladung zum Bockbierfest im März 2012. Diese Einladung wurde gern angenommen, und in diesem Jahr war es dann so weit, dass 25 Lotter Schützen ins Frankenland fuhren.

Organisiert wurde diese Reise zum mehrtägigen Bockbierfest Mitte März von den Ehepaaren Willms und Lange. Helmut Willms hatte das Busunternehmen Brockmeyer aus Natrup-Hagen engagiert. Die Lotter Schützen trafen sich am Feuerwehrhaus. Koffer, Verpflegung und Getränke wurden eingeladen, und die Reise begann bei sonnigem Wetter. Nach siebenstündiger Fahrt erreichten die Lotter gut gelaunt Neuhof an der Zenn.

Im Hotel Riesengebirge war die Reisegruppe untergebracht. Jetzt hieß es einchecken und auf zur Wanderung. Um sich zu stärken, rasteten die Lotter Schützen in der Skihütte, die vom Ehepaar Sigmanski betreut wird.

Die Wandergesellen konnten an gedeckten Tischen Platz nehmen. Hier wurden sie mit frischem Kaffee und selbst gebackenem Kuchen versorgt.

Abends traf man sich in der Riesengebirgsstube zum gemeinsamen Abendessen und anschließendem gemütlichen Beisammensein. Überrascht wurden die Schützen von den Musikern des „Zenntal Quintetts“, die wieder einmal ihr Können unter Beweis stellten. Unterstützt wurden sie von Wolfgang Fellner, der seine Klarinette im Reisegepäck hatte. Auch einige Mitglieder der Schützengesellschaft Neuhof an der Zenn kamen zur Begrüßung vorbei. An diesem Abend wurde geschunkelt, getanzt, gelacht und Erinnerungen ausgetauscht.

Der Samstag stand dann ganz im Zeichen der Kultur. Nach dem Frühstück fuhren die Lotter nach Nürnberg. Dort angekommen, nahmen sie an einer zweistündigen Stadtführung teil. Die Stadtführerin berichtete von der Kaiserpfalz, dem Bau der ersten Eisenbahn, dem Albrecht-Dürer-Haus, dem Bau des Main-Donau-Kanals und vielem mehr. Aber auch die Nürnberger Prozesse ließ sie nicht unerwähnt.