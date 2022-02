Die Gemeinde Lotte ruft die Bürger dazu auf, Müll zu sammeln. (Symbolfoto) FOTO: dpa Frühjahrsputz Anfang März Gemeinde Lotte bittet Bürger um Mithilfe beim Müllsammeln Von Anke Schneider | 24.02.2022, 14:58 Uhr

Die jährliche Müllsammelaktion in Lotte findet in diesem Jahr wieder statt - vom 4. bis 6. März unter veränderten Bedingungen. In den vergangenen zwei Jahren musste sie coronabedingt ausfallen.