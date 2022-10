Architekt Edmund Flatau, Friedhelm Lange (Schulzweckverband), Architekt Björn Fortmeyer, Bürgermeister Rainer Lammers, Petra Tepe (Gemeinde Lotte), NRW-Schulministerin Dorothee Feller, Schulleiter Stefan Verlemann, Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer, Klaus Pläger (Bezirksregierung Münster), Katharina Schiller, Elternvertreter Maik Schulhoff, Sandra Gries (Gemeinde Westerkappeln), Schulleiter Manfred Stalz und Architekt Malte Flatau (v.l.) bei der Eröffnung. Foto: Linda Braunschweig up-down up-down NRW-Schulministerin Feller lobt das Projekt Millioneninvestition: Gebäude der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln offiziell eröffnet Von Linda Braunschweig | 21.10.2022, 19:17 Uhr

Schon vor einem Jahr haben die Schüler der Oberstufe der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln den neuen Anbau im Schulzentrum an der Osnabrücker Straße in Westerkappeln bezogen. Aber erst am Freitag wurde das Gebäude offiziell eröffnet. Dazu war auch NRW-Schulministerin Dorothee Feller angereist.