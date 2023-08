Elster GmbH-Werk in Lotte-Büren Lotte: Gaszähler-Hersteller Honeywell bereitet sich auf Kurzarbeit vor Von Marcus Alwes | 24.08.2023, 15:58 Uhr Das Unternehmen Elster GmbH/Honeywell - früher unter dem Namen Kromschröder bekannt geworden - ist im Lotter Ortsteil Büren am Strotheweg zu finden. Foto: Marcus Alwes up-down up-down

In der Produktion des Gaszählerherstellers Elster GmbH/Honeywell in Lotte-Büren werden offenbar Vorbereitungen für eine längere Phase der Kurzarbeit getroffen. Eine augenblicklich magere Auftragslage und Verunsicherungen am Gasmarkt gelten als Ursachen für die einschneidende Maßnahme.