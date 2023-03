Am Donnerstagabend kam es in Lotte zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Symbolfoto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Konflikt eskaliert Fußgänger gegen Radfahrerin: Polizei ermittelt wegen Nötigung in Lotte-Wersen Von Frank Wiebrock | 29.03.2023, 15:21 Uhr

Erst ein Sturz, dann ein verbaler Streit, der schließlich in Handgreiflichkeiten mündete: Am Donnerstagabend kam es in Lotte zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.