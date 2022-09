Neuzugang Nils da Costa Pereira bei Lottes Vorbereitungstraining auf das Spiel gegen TSG Sprockhövel. Foto: Rolf Grundke up-down up-down Gegner mit löchriger Abwehr Fußball-Oberliga: Sportfreunde Lotte trifft auf TSG Sprockhövel Von bk | 03.09.2022, 07:46 Uhr

Der vierte Spieltag der Fußball-Oberliga steht an. Die Sportfreunde aus Lotte empfangen am Sonntag um 15 Uhr die TSG Sprockhövel im Stadion am Lotter Kreuz.