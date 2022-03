Trainer Sascha Wallenhorst (graues Trikot) sorgte mit dafür, dass seine Mannschaft ohne Gegentreffer blieb. FOTO: Rolf Grundke Kreisliga B2: Westerkappeln mit Arbeitssieg zum 16. Saisonsieg SC Halen II gewinnt Derby deutlich Von Rolf Grundke | 07.03.2022, 13:45 Uhr

In der Herren Kreisliga B2 eilt Westfalia Westerkappeln weiter von einem Sieg zum nächsten. Geht das so weiter, könnte man bereits Ende April die Meisterschaft feiern, voraussichtlich schon früher. Am Hasenkamp trafen die Reserve-Teams von Halen und Büren aufeinander. Dem SC Halen II gelang es, die 0:2 Hinspielniederlage zu egalisieren und schlug den Gemeindenachbarn mit 3:0.