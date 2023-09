Für die Grünen sitzt die pensionierte Hauptschullehrerin nach wie vor im Ausschuss für Jugend, Schule, Sport, Soziales und Kultur (AJSSSK). In Vorbereitung der Sitzung am Dienstag fiel ihr auf, dass nicht einmal 2000 Euro von den Landesmitteln bisher verplant sind. Da die Frist für die Anmeldung entsprechender Bedarfe bei der Gemeinde bereits am 28. September enden sollte, drohten über 55.000 Euro ungenutzt ans Land zurückzufließen.

Anträge noch bis Ende November

Das wollte Friedel Glüder, die sowohl die Flüchtlings- als auch die Seniorenhilfe Lotte mitgegründet hatte, nicht akzeptieren. Am heimischen Computer formulierte sie einen „Antrag auf bessere Nutzung des Stärkungspaktes NRW“ und schickte ihn an ihre Ausschusskollegen und die Verwaltung. Hauptziel: Betroffene Bürger sollen noch bis Ende November Anträge auf die Hilfen stellen können.

Das allerdings wird nur passieren, wenn die Bedürftigen die Information erreicht, dass und wofür sie finanzielle Unterstützung erhalten können. Deshalb Glüders Appell auch über diesen Zeitungsbericht, dass jeder Bürger, der in seinem Umfeld beispielsweise eine alleinstehende Rentnerin oder eine kinderreiche Familie kennt, die durch die explodierenden Energiekosten in Not geraten ist, die bedürftige Person dazu bringt, sich umgehend an die Gemeinde zu wenden oder sie notfalls selbst der Gemeinde zu melden.

Schnell bei der Gemeinde melden

Wie Bürgermeister Philip Middelberg entschied, sollen solche Meldungen telefonisch direkt an Sozialamtsleiterin Esther Kleina-Metelerkamp (05404/88922) oder per E-Mail an die Adresse info@lotte.de gehen. Das sollte so schnell wie möglich erfolgen, da für jeden Einzelfall ein umfangreicher Antrag gestellt und das Geld bis Jahresende ausgezahlt sein muss.

Eigentlich sollen die Mittel aus dem Stärkungspakt vor allem „zur Aufrechterhaltung des Betriebs von Einrichtungen der sozialen Infrastruktur“ dienen. Schuldnerberatungen, Tafeln oder Suchthilfen sind jedoch eher auf Ebene der Kreise und kreisfreien aufgehängt. So steht in kleinen Kommunen wie Lotte eben die Einzelfallhilfe im Vordergrund, etwa durch den Ersatz defekter Haushaltsgeräte oder die Anschaffung von Kinderfahrrädern.

Kleine Gemeinden haben es schwer

Wie Glüder am Beispiel der Stadt Düsseldorf zeigte, ist die Mittelvergabe andernorts schnell und wirksam organisiert worden. Allerdings konnten große Kommunen die gesamte Antragstellung auf große Sozialverbände übertragen, die in Lotte nicht ansässig sind. Zudem kamen laut Middelberg vom Land wichtige Klarstellungen zum Verfahren erst Ende Juni an. Erst dann konnte Kleina-Metelerkamp die sozialen Einrichtungen in Lotte anschreiben.

Ergebnis waren drei Anträge, einer davon von Glüders Flüchtlingshilfe. Kurz vor der AJSSSK-Sitzung waren laut Sozialamtsleiterin noch zwei weitere hinzugekommen, sodass nun noch etwa 42.000 Euro zur Verfügung stehen. Friedel Glüder appellierte dringend an alle Bürger, dabei zu helfen, dieses Geld noch Bedürftigen zukommen zu lassen. Auch wenn das Überstunden für die bereits stark belastete Gemeindeverwaltung bringe.

An einheimische Bedürftige denken

Fatal wäre es nach ihren Worten, wenn der Eindruck entstünde, dass zwar in Lotte untergebrachte Flüchtlinge von den Hilfen profitierten, aber finanziell benachteiligte Einheimische hier leerausgingen. Denn:

„Das genau ist es ja, was die AfD als Realität beklagt.“ Friedel Glüder

Am Ende dankten alle Seiten im Ratssaal der 72-jährigen Unruheständlerin für ihre Initiative, ihren Einsatz und ihre Durchsetzungsfähigkeit. Bleibt abzuwarten, ob die Bürger auch solch tätige Solidarität mit den Schwächsten in der Gemeinde an den Tag legen.