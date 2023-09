Die Initiative hat der Verein Laufen-gegen-den-Krebs mit Sitz in Metelen ergriffen. Auf dessen Homepage heißt es, dass sich in der Institution eine „zusammengewürfelte Gruppe“ von Männern und Frauen der Blaulichtfamilie Feuerwehr, Polizei, DRK, Bundeswehr und auch Zivile zusammengetan haben. Sie schwitzen für Krebskranke, wenn sie meist in kompletter Uniform sportliche Höchstleistungen erbringen.

Mit der aktuellen Aktion unterstützt der Verein Laufen-gegen-den-Krebs drei Institutionen in Münster, den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bunds für letzte Wünsche krebskranker Menschen, das Familienhaus für Angehörige von Patienten in der Uniklinik Münster und die Kinderkrebshilfe „Wir helfen leben“.

Benefiz-Staffellauf von Gerätehaus zu Gerätehaus

Dass sich auch die freiwillige Feuerwehr Lotte an der Benefizaktion beteiligt, ist für die Mitglieder Ehrensache. „Wir starten in Lotte am Freitag, 29. September, gegen 18 Uhr vom Gerätehaus an der Bahnhofstraße zum Gerätehaus an der Pagenstraße in Tecklenburg“, sagt Alt-Lottes Löschzugführer Daniel Glindhaus und Feuerwehrmann Thorsten Pieper. Die zehn Kilometer, die es in der Dämmerung auch bergauf zum Ziel geht, legen die Feuerwehrleute teils in Einsatzkleidung zurück.

„Jeder, der uns bei der guten Sache unterstützen möchte, kann sich gern anschließen“, betont Glindhaus. Zudem sei eher ein Walkingtempo oder flotteres Gehen geplant als schnelleres Laufen. Schön sei es auch, wenn die Läufer Sponsoren für die Strecke hätten oder eine Spende ins grüne Sparschwein legten. Info und Anmeldungen: auf der Vereinshomepage www.laufen-gegen-den-kreb.chaine/site, bei Facebook und bei Daniel Glindhaus unter 0175 5648361.