FOTO: Rolf Grundke Nach einem Jahr Stillstand Flutlichtbau beim SC Halen kann nun endlich beginnen Von Rolf Grundke | 08.05.2022, 08:05 Uhr

Seit ziemlich genau einem Jahr liegen die Masten, auf die die Module für die neue Flutlichtanlage am Platz 1 des SC Halen montiert werden sollen, am Spielfeldrand und warten darauf, aufgestellt zu werden. Nun dürfte es bald so weit sein.