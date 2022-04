Der Strom der Flüchtlinge aus der Ukraine reißt nicht ab. In der Gemeinde Lotte wird beraten, wie sie dort untergebracht werden können. FOTO: dpa/Daniel Carde Einen Plan B gibt es nicht Gemeinde Lotte rechnet mit weiteren 60 bis 90 Ukraine-Flüchtlingen Von Wolfgang Elbers | 08.04.2022, 16:35 Uhr

Der Krieg in der Ukraine führt auch in Lotte zu einer steigenden Zahl von Flüchtlingen, die in der Gemeinde Schutz suchen. Bisher konnten mehr als 80 Geflüchtete weitgehend in privaten Wohnungen untergebracht werde, aber die Verwaltung rechnet jetzt verstärkt mit Zuweisungen durch den Kreis Steinfurt.