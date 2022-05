Frederike Werner verkaufte auf dem Lotter Flohmarkt neben echten Pflanzen, USB-Kabeln und Computerbildschirmen auch ein Tarnnetz. FOTO: Monika Vollmer Gebrauchtes zum Schnäppchenpreis Zwischen Kunst und Krempel: Flohmarkt in Lotte lockt zahlreiche Besucher Von Monika Vollmer | 15.05.2022, 16:50 Uhr

Am Sonntag früh aufstehen, in Seelenruhe entlang der Stände trödeln, mit Händlern feilschen und das perfekte Schnäppchen vor allen anderen ergattern? Ein Bummel über den Flohmarkt am Sonntag auf der Festwiese in Lotte.