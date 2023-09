75 bis 80 Autos zu waschen, das ist für die Mitglieder der Jugendfeuerwehr kein Problem. Das haben die jungen Leute bei zwei vorangegangenen Aktionen bereits bewiesen. Mit vielen anpackenden Händen rückten die Nachwuchskräfte dem Straßendreck zu Leibe. Ihr Ansporn ist der gute Zweck. Mehr als 1000 Euro kamen bisher jedes Mal zusammen.

Gegen eine kleine Spende kann jeder ohne Anmeldung hinfahren. Die Aktion findet am Samstag, 23. Oktober, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr statt. Das eingenommene Geld ging im Frühjahr und Herbst 2022 an die Ukrainehilfe. Dieses Mal sollen die Jugendfeuerwehr Lotte und das Kinderhospiz Osnabrück von dem Eifer der jungen Leute profitieren.