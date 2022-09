Die Feuerwehrleute befreien in Lotte die Katze aus dem Motorraum. Foto: NWM-TV up-down up-down Spektakulärer Einsatz in Lotte Feuerwehr rettet Katzenkind aus dem Motorraum eines Autos Von Anke Schneider | 26.09.2022, 11:45 Uhr

Wegen des kläglichen Miauens einer Katze wurde die Feuerwehr Lotte am Sonntagabend gegen 18 Uhr zu einem Einsatz in Wersen gerufen. Ein junges Kätzchen hatte sich in den Motorraum eines Autos verkrochen und kam aus eigener Kraft nicht wieder heraus.