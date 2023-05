In einem Lotter Supermarkt hat es am Samstagabend gebrannt. Symbolfoto: imago images/Silas Stein up-down up-down Plastikrinne in Brand geraten Feuerwehr rückt zu Brand im Edeka-Supermarkt in Lotte aus Von Heinrich Weßling | 27.05.2023, 21:15 Uhr

Am Samstagabend ist ein Feuer im Edeka-Supermarkt an der Bahnhofstraße in Lotte ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.