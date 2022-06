Jedoch waren die Bedingungen für den Besuch in mancher Hinsicht nicht optimal. Die Außenplätze der Tennisanlage wurden erst an diesem Wochenende für den Spielbetrieb hergerichtet. Ein früherer Termin sei nicht möglich gewesen, so TuS-Vorsitzender Bruno Diesel. Schuld sei der ungewöhnlich lange Winter, der die Platzarbeiten immer wieder hinausgezögert hatte. So wurden die sportlichen Aktivitäten also in die Halle verlegt.