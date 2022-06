Für vier Wochen in den Kosovo: Eine fünfköpfige Familie aus Marl mit gepackten Koffern. FOTO: Axel Ebert up-down up-down 15.000 Passagiere erwartet Ferienstart in NRW: So war die Lage am Flughafen Münster-Osnabrück Von Axel Ebert | 25.06.2022, 12:30 Uhr | Update vor 2 Std. | 7 Leserkommentare

„Ab in den Flieger“ war in der Nacht von Freitag auf Samstag nach „School‘s out“ der meist gesummte Song am Flughafen Münster-Osnabrück. 15 Maschinen starteten und landeten in Greven. Insgesamt 15.000 Urlauber sollten über das Wochenende verteilt das Weite suchen.