Die CDU in Lotte will die „Schule von acht bis eins“ um das Leistungsmerkmal Ferienbetreuung ergänzen. Symbolfoto: unsplash/Artem Kniaz up-down up-down Thema am Dienstag im Schulausschuss CDU in Lotte will Ferienbetreuung auch für Nicht-OGS-Kinder Von Thomas Niemeyer | 21.05.2023, 12:05 Uhr

An der Ferienbetreuung der Offenen Ganztagsschulen (OGS) in Lotte dürfen bisher nur OGS-Kinder teilnehmen, obwohl für anders betreute Kinder gleiche Gebühren anfallen. Nach dem Willen der CDU-Ratsfraktion soll das nicht so bleiben.