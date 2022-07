Die „Fahr-dich-fit Radfahrgruppe“ des DRK-Ortsvereins Wersen-Büren startet am Montag 1. August. FOTO: dpa/Ole Spata (Symbolfoto) up-down up-down Fitness und Leistungsfähigkeit fördern „Fahr-dich-fit Radfahrgruppe“ in Wersen startet am 1. August Von Thomas Wübker | 22.07.2022, 13:27 Uhr

Die „Fahr-dich-fit Radfahrgruppe“ des DRK-Ortsvereins Wersen-Büren geht am Montag, 1. August, um 18 Uhr erstmals an den Start. Treffpunkt ist am DRK-Begegnungszentrum, An der Bringenburg 5, in Wersen.