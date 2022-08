Eine fröhliche Runde an sonnengelber Tafel: So gut gelaunt verbrachten mehrere hundert Lotter das Wochenende. FOTO: Monika Vollmer up-down up-down „Lotte lebt auf“ macht‘s möglich Erstes Lotter Bürgerpicknick: 400 genießen gemeinsam unter freiem Himmel Von Monika Vollmer | 07.08.2022, 17:55 Uhr

Das erste Bürgerpicknick in Lotte hat am Sonntag gut 400 Menschen auf die Festwiese gelockt. Auf buntkarierten Decken oder an festlich geschmückten Bierzeltgarnituren verbrachten die Besucher ungezwungene Stunden im Freien, genossen gemeinsam die Leckereien und das sonnige Wetter.