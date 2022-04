Der Sloopstein-Lauf ist der erste Charitylauf in der Gemeinde Lotte. Er findet am Freitag, 22. Mai, statt. (Symbolfoto) FOTO: dpa Laufen für benachteiligte Kinder „Sportler 4 a childrens world“ veranstaltet ersten Charitylauf in Lotte-Wersen Von Anke Schneider | 12.04.2022, 16:51 Uhr

Am 20. Mai lädt der Verein „Sportler 4 a childrens world“ mit seinem Vorsitzenden John McGurk zum ersten Charitylauf in Lotte an die Sporthalle in Lotte-Wersen ein. Alle Einnahmen gehen an Organisationen für benachteiligte Kinder.