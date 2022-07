Im Herbst setzen, im Frühjahr mit Augen und Gemüt ernten: An mehreren neuen Stellen in der Gemeinde Lotte blüht es seit einiger Zeit narzissengelb. Über die Frühlingsboten freuen sich alle Entdecker – ganz besonders aber diejenigen, die die Zwiebeln vor einigen Monaten gepflanzt haben.

Auf den Spuren der goldgelben Blühpracht lohnt sich derzeit eine Reise durch die Gemeinde. In Halen an der Achmerstraße und weiter in Richtung Wersen an der den Radweg flankierenden Böschung haben Bürger- und Radweginitiative florale Zeichen gesetzt. Fast meint man, das Geläut der Osterglocken zu hören.

Erstmals hat sich Familie Winkelmann an der Aktion „Lotte blüht auf“ beteiligt und am Hunterorther Eschweg auf der Wiese im Straßendreieck kleinblütige Narzissenzwiebeln gepflanzt. „Frau Winkelmann hat bei mir angerufen und begeistert berichtet, wie schön es dort blüht“, freut sich Lottes Umweltbeauftragte Kornelia Lauxtermann. Ein Dreieck und ein rundes Zentrum haben dort die Ehrenamtlichen mit grünen Daumen geschaffen. Wer derzeit auf der Bank der Hunterorther Bauernschaft eine kleine Pause einlegt, kann die Frühlingsblüher in Ruhe betrachten. In Alt-Lotte sind die großblütigen Osterglocken an der Bahnhofstraße im Kreuzungsbereich zum Hansaring besonders auffällig. Dafür schritten Wolfgang Cramer, Udo Bülker sowie Annemarie und Heyko Hollander zur Tat. Als Ortsmarketingaktivist hatte er vor einigen Jahren die Idee zu „Lotte blüht auf“, zum Pflanzen der Narzissen. Wie ein kleiner Wald steht die goldgelbe Blütenpracht dort. Sie lockt Hummeln und Bienen zum Nektarnaschen und Pollensammeln an. Da mochte wohl die Sumpfdotterblume im Regenrückhaltebecken gegenüber nicht zurückstehen. Auch dort sind die summenden Insekten zu Gast und tummeln sich auf den zahlreichen Blüten. Das große Sumpfdotterblumenkissen läst mittlerweile seine Blütenköpfe der Sonne entgegenrecken. In Alt-Lotte an der Kreuzung Osnabrücker Straße/Krümpelstraße und Kornweg hat die TuS-Kampfsportgruppe seinerzeit im festen Erdreich sogar ein Spatenblatt abgeknickt. Der Lohn: Jetzt wird auch dort der Frühling blühend eingeläutet.