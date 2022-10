Trotz Energiepreisexplosion ändert sich für Kunden nichts im Edeka-Markt Cord und Kutsche an der Bahnhofstraße in Alt-Lotte. Foto: Ursula Holtgrewe up-down up-down Öffnungszeiten bleiben unverändert Lotter Supermärkte suchen nach Energieeinsparpotenzial Von Ursula Holtgrewe | 23.10.2022, 13:15 Uhr

Um Energie zu sparen, will Aldi Nord die Öffnungszeiten in seinen Filialen reduzieren. In den beiden Supermärkten in Alt-Lotte und Wersen ist das noch kein Thema. Ihre Gedanken machen sich die Inhaber aber schon.