FOTO: Ursula Holtgrewe Falsches Datum auf der Hochzeitsurkunde Nadechda und Alexander Schulz aus Wersen sind seit 65 Jahren verheiratet Von Ursula Holtgrewe | 26.02.2022, 06:50 Uhr

Ihre Eiserne Hochzeit haben Nadechda und Alexander Schulz in Wersen schon am 7. Januar gefeiert. Aber auf der Heiratsurkunde ist der 27. Februar notiert, sodass sie offiziell erst am Sonntag auf 65 Ehejahre zurückblicken.