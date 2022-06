SF Lotte - Eintracht Mettingen II 10:0 (7:0): Trotz des Kantersieges fand Lotte-Trainer Vladan Dindic das Haar in der Suppe und prangerte das eher schwache Spiel seiner Schützlinge an. Der Abstiegskandidat aus Mettingen war den Sportfreunden über die gesamte Spielzeit unterlegen. Bei konsequenter Chancenverwertung wäre ein deutlich höheres Ergebnis drin gewesen, denn die Gastgeber trafen alleine noch dreimal Aluminium und scheiterten ein ums andere Mal am Eintracht-Schlussmann. Dennoch fand der Ball bereits vor der Pause sieben Mal den Weg ins Gehäuse der Gäste. Nach der Halbzeit ließen es die Blau-Weißen dann etwas ruhiger angehen und trafen nur noch dreimal ins Schwarze. „Wir dürfen den Sieg nicht überbewerten, da der Gegner nicht Kreisliga-A-tauglich war“, bilanzierte SFL-Coach Vladan Dindic. Die Tore für Lotte erzielten Mergim Selimi (4), Jan Winkler (3), Lucas Grundke (2) und Binak Mehaj.

Bereits am Mittwoch zog Lottes A-Jugend durch einen 4:1-Sieg über TuS Recke in das Halbfinale des Pokals ein. Beide Teams standen sich bereits in der Vorwoche in der Liga gegenüber, als Lotte in Recke mit 5:4 gewann. Daraus hatte der TuS seine Lehren gezogen und nahm die Sportfreunde-Angreifer in Manndeckung, was denen zunächst gar nicht gut bekam. Recke fand besser in die Partie und ging nach 16 Minuten nach einem Ballverlust der Gastgeber im Spielaufbau mit 1:0 in Führung. Dann begann die große Zeit von Bewar Deger, dem kurz vor der Pause der Ausgleich gelang (43.). Nach Wiederbeginn erzielte Deger in der 49. Minute den Führungstreffer für seine Farben, bevor er wenig später mit seinem dritten Treffer auf 3:1 erhöhte (54.). Die Zwei-Tore-Führung sorgte für spürbare Sicherheit in Reihen der Sportfreunde. Sie zeigten im zweiten Durchgang eine deutlich bessere Vorstellung als noch vor der Halbzeit und erzielten durch Michael Geers bereits in der 67. Minute den 4:1-Endstand, obwohl bei besserer Chancenverwertung durchaus ein höherer Sieg drin gewesen wäre.

Am 31. Oktober müssen die Sportfreunde im Pokalhalbfinale beim Ligakonkurrenten Arminia Ibbenbüren antreten. Gegen den punktgleichen Tabellenvierten dürfte die Dindic-Elf in jedem Fall vor einer höheren Hürde stehen. Dennoch haben sie gegen den Gegner noch etwas gutzumachen, da die Arminia den Lottern im ersten Saisonspiel beim 4:0 die bislang einzige Niederlage zugefügt hat.