Der Schulzweckverband der Gemeinde Lotte und Westerkappeln ist Träger der Gemeinschaftshauptschule in Wersen. Doch der Trend geht hin zur Gesamtschule. Die Gemeinderäte hatten deshalb beschlossen, eine Elternbefragung in den Grundschulen des Schulzweckverbands zwecks Ermittlung des Schulwahlverhaltens durchzuführen. Eltern der Grundschüler der Klassen eins bis drei füllten dafür einen Fragebogen zum künftigen Schulbesuch ihrer Kinder aus. Ergebnis: Für das Schuljahr 2014/15 gebe es hochgerechnet rund 160 Anmeldungen an einer Gesamtschule, wenn diese eingerichtet werde. Für die klassische Sekundarstufe eins liegen rund 75 Anmeldungen vor.