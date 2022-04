Eine wertvolle Art der Gattung Allium, die gelb-braune Speisezwiebel, hatten Verena und Karl-Heinz Tegeler im März in ihre Beete gesteckt. „Leider ist der Ertrag längst nicht so gut wie im vergangenen Jahr“, bedauert er. „Erst war es zu kalt, dann kamen lange Zeit Trockenheit und Hitze.“ Er bewässerte den Garten zwar regelmäßig, doch die Nässe sei eher oberflächig geblieben. Überhaupt sei das Gemüse in diesem Jahr drei bis vier Wochen später reif geworden und längst nicht so üppig.

Zwiebeln, Porree und Maggikraut gehören in jeden Eintopf, den Verena Tegeler kocht. Mit Schnittlauch würzt und dekoriert sie gerne auch abends die bunte Rohkostplatte. Wenn sie nicht weiß, was sie kochen soll, besucht sie ihren Gemüsegarten und findet immer etwas, erzählt sie strahlend.

Zwiebeln und Knoblauch haben nicht nur einen kulinarischen, sondern auch einen medizinischen Wert. Inhaltsstoffe der Zwiebel sollen vor Herz-Kreislauferkrankungen, Gefäßverengungen und sogar vor Krebs schützen. Sie können Husten lindern, verdauungsfördernd und blutreinigend wirken sowie laut chefkoch.de sogar den Haarausfall stoppen. Das Alliin wirke antibakteriell und entzündungshemmend. Äußerlich angewendet kann frischer Zwiebelsaft als Hausmittel bei Insektenstichen helfen.

Knoblauch enthält frisch verzehrt viel Vitamin A, B und C und kann das Risiko senken, an Darm- oder Magenkrebs zu erkranken, berichtet zentrum-der-Gesundheit.de. Er könne das schlechte Cholesterin (LDL) und den Blutdruck senken. Forschungen hätten ergeben, dass Knoblauch wie ein natürliches Antibiotikum und Blutverdünner wirke.

Nicht so angenehm für die Mitmenschen ist allerdings sein Geruch aus Mund und Poren. Angeblich helfen Milch und Petersilie nach dem Verzehr gegen Mundgeruch. Im Garten gehen Insekten und Mäuse ebenfalls gerne auf Abstand zum Knoblauchduft.