Ein Grund für die Gefährdung des Markant-Standortes in Wersen ist seine Lage zwischen Düte-Aue, Halener Straße und Kirchengrund, wo ein sinnvolle Erweiterung laut Bünting nicht möglich ist. Foto: Thomas Niemeyer up-down up-down „Keine Entscheidung gegen Markant“ Edeka-Ansiedlung: Lotter Fraktionschefs widersprechen Bünting Von Thomas Niemeyer | 02.11.2022, 08:00 Uhr

Obwohl die Edeka-Ansiedlung am Gärtnerweg in Wersen beschlossen ist, wird sich der Lotter Rat am Donnerstag noch einmal damit befassen. Anlass sind umstrittene Auswirkungen auf den bestehenden Markant-Markt.