Die Trinkwasserleitungen werden vom 10. bis 15. September gespült, heißt es in einer Bekanntmachung. Betroffen auf dem Gebiet der Gemeinde Lotte sind Wersen und Büren. Auch in Mettingen-Wiehe werden die Leitungen gespült. Die Arbeiten sollen am Sonntag 22.30 Uhr bis 5 Uhr und in den darauffolgenden Nächten von 20 Uhr bis 5 Uhr stattfinden.

Wer in der Zeit den Wasserhahn in den betroffenen Gebieten aufdreht, könnte eine Verfärbung bemerken. „Während und nach dem Spülen muss mit leichter Verfärbung des Wassers gerechnet werden“, kündigt der Wasserversorgungsverband an. „Außerdem kann während dieser Zeit der Druck stark absinken, in einigen Fällen kann die Versorgung ganz ausfallen.“

Bei längerfristigen Störungen während der Spülzeiten, sollten Betroffene die Störungsstelle in Ibbenbüren anrufen – unter Telefon 05451/900 100.