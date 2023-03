Andrang und Anforderungen nehmen an den Lotter Grundschulen eher zu. Aktuell wird die Ausstattung mit Lehrkräften dafür noch als gut bewertet. Für die Zukunft scheint das ungewiss. Symbolfoto: dpa/Jens Büttner up-down up-down So viele Anmeldungen wie nie Lehrermangel? An den Lotter Grundschulen noch nicht – aber die Aufgaben nehmen zu Von Thomas Niemeyer | 09.03.2023, 08:19 Uhr

Fachleute streiten, ob in NRW ein Lehrermangel besteht. In Lotte noch nicht, sagen die Grundschulleiterinnen. Aber in Alt-Lotte explodieren die Anmeldezahlen, Corona wirkt nach und der Sprachförderbedarf nimmt zu.