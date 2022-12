Das Angebot richtet sich an Alleinstehende egal welchen Alters. Symbolfoto: imago images/Westend61 up-down up-down Neues Angebot des DRK Wersen Am 15. Januar startet das Alleinstehenden-Café in Lotte Von Ursula Holtgrewe | 26.12.2022, 14:57 Uhr

„Alleinsein muss nicht sein“, sind sich Mitglieder des DRK Wersen einig. Sie starten am 15. Januar 2023 ein Alleinstehenden-Café im Begegnungszentrum, An der Bringenburg 5. Was ist geplant?