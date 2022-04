Ihr Hotelprojekt verbindet Michaela Gallenkamp und Lars Menebröcker noch enger. FOTO: Thomas Niemeyer 100 Jahre Familiensitz Schoeller Auf dem Driehof in Tecklenburg erblüht ein hochwertiges Hotel Von Thomas Niemeyer | 20.04.2022, 20:00 Uhr

Vor genau 100 Jahren wählte sich die Osnabrücker Fabrikantenfamilie Schoeller den Driehof in Ledde zu ihrem Stammsitz. In vierter Generation lässt sie jetzt in dem historischen Ensemble ein Hotel erblühen, das offenbar den Zeitgeist trifft.