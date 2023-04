Das Fallholz aus dem angrenzenden Wald schichteten die Sportler im Lotter Ortsteil Halen zu einem ansehnlichen Osterfeuer auf. Foto: Michael Pohl up-down up-down Einsatz beginnt mitten in der Nacht Osterfeuer in drei Lotter Ortsteilen: Das war Ostersonntag in Halen, Wersen und Büren los Von Michael Pohl | 10.04.2023, 14:53 Uhr

In allen Ortsteilen erhellten am Wochenende die traditionellen Brauchtumsfeuer die Nacht. Besonders früh begann Florian Tillner mit den Vorbereitungen. Seit ein Uhr am Sonntagmorgen stand er am Grill um seinen Gästen einen perfekten Burger anbieten zu können.