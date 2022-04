Ein Elternvogel fliegt gleich fort aus dem Loch und macht dem Vogel mit Nistmaterial im Anflug Platz. FOTO: Ursula Holtgrewe Nistplatz mit Aussicht Ungewöhnlich: Dohlen bauen in Alt-Lotte in hohem Kran ein Nest Von Ursula Holtgrewe | 01.04.2022, 13:15 Uhr

Dohlen haben sich in Alt-Lotte einen kuriosen Nistplatz ausgesucht. In etwa 30 Meter Höhe in einem Kran bauen sie ihre Kinderstube. Ungewöhnlich findet das auch Umweltschützer Friedhelm Scheel.