Im Mai findet der zweite Flohmarkt der Privatinitiative statt. Helfen wird Hundedame Luna bei den Vorbereitungen nicht, aber sie wollte unbedingt auf das Foto mit Frauchen Sonja Kellner, Sabine Horstmann und Stephanie Laskowski (von links). FOTO: Ursula Holtgreww Picknick, Flohmarkt, Schützenfeste Diese Veranstaltungen finden 2022 in Lotte statt Von Ursula Holtgrewe | 03.04.2022, 14:10 Uhr

Das Vereinsleben in der Gemeinde Lotte kommt wieder in Schwung. Zu etlichen neuen und selten gewordenen Veranstaltungen sind in diesem Jahr alle Bürger eingeladen.