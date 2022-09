Viel los ist gerade beim Basteln der Fangbecher am Stand der Alt-Lotter evangelischen Noah-Kita. Foto: Ursula Holtgrewe up-down up-down Zufriedene Kids trotz Regen Die schönsten Bilder: So war der Weltkindertag der Sportfreunde Lotte Von Ursula Holtgrewe | 19.09.2022, 08:37 Uhr

Am 16. Weltkindertag begrüßten sie Sportfreunde Lotte bei unbeständigem Herbstwetter an der Jahnstraße am Sonntag weniger Familien als erwartet. Wir waren dort.