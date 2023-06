Die Polizei suchte drei Personen, nachdem ein Auto an der A30 abgestellt wurde. Foto: NWM-TV up-down up-down Mögliche Spur zu Geldautomatensprengern War das verdächtige Fahrzeug an der A30 bei Lotte ein Fluchtfahrzeug? Von Hannah Baumann | 01.06.2023, 13:37 Uhr

Bei der groß eingeleiteten Suche am 31. Mai in Lotte und Westerkappeln wurden drei Personen gesucht, die ein verdächtiges Fahrzeug an der A30 abgestellt hatten. Jetzt ist mehr zu den Hintergründen bekannt.