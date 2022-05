FOTO: Ursula Holtgrewe Awo-Kita in Alt-Lotte wird 25 Ein Kindergarten, zwei Standorte, fünf Leiter Von Ursula Holtgrewe | 04.05.2022, 12:04 Uhr

Die Awo-Kita in Alt-Lotte öffnete am 7. Mai 1997. Einmal ist dort sogar ein Rettungshubschrauber gelandet. Was haben langjährigen Mitarbeiterinnen sonst noch erlebt?