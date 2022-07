60 Jahre verheiratet: Edith und Wilfried Krämer genießen von ihrer Terrasse aus den Blick in den Garten. FOTO: Ursula Holtgrewe up-down up-down Wortgeplänkel würzen die Ehe Edith und Wilfried Krämer feiern am Donnerstag in Alt-Lotte Diamantene Hochzeit Von Ursula Holtgrewe | 21.07.2022, 06:01 Uhr

Nach einem Streit verliebten sich Edith und Wilfried Krämer in Lotte-Osterberg. Sie heirateten am 21. Juli 1962 und feiern am Donnerstag Diamanthochzeit.